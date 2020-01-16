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YDÜ rakipsiz

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YDÜ rakipsiz

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maçı 6 sayı farkla kazanan YDÜ, ligdeki 5’inci maçında 5’inci galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu. 2 galibiyeti bulunan GAÜ ise üçüncü yenilgiyi tattı.

Maça iyi ve istekli başlayan GAÜ, ilk periyodu da önde tamamladı. İkinci periyotta YDÜ, 7-0’lık seri yakalarken, rakibi karşısında devreyi 3 sayı farkla 39-36 önde kapattı. İkinci yarıda da çekişme devam etti. YDÜ 3. periyodu 5 sayı üstünlükle geçerken, maçı da 75-69 kazandı.

YDÜ’de istikrarını sürdüren Birleşik Amerikalı oyun kurucu Lashard Anderson ürettiği 29  sayı ile galibiyette öne çıkarken, Darryl Palmer da maçı 14 sayı 17 ribaunt ile tamamladı.

Kayıpsız YDÜ’yü maç sonuna kadar zorlayan GAÜ’de ise Arif İleli 15, Batuhan Tüzmen 14, Erdem Tiryakioğlu ve Emre Çetinarslan 11’er sayı ile çift haneli rakamlara ulaştılar.

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