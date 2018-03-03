YDÜ'nün zorlu günü

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi (TKBL) 19. haftasında şampiyonluk adayları Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşılaşacaklar. KKTC saati ile 14.30 başlayacak maç TRT Spor’dan naklen yayınlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, ligin iki güçlü takımının karşı karşıya geleceği müsabaka, 4 Mart 2018 günü, KKTC saati ile 14.30, TSİ ile 15.30’da, Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. Heyecanlı mücadeleyi basketbol severler TRT Spor ekranından naklen takip edebilecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sadece Fenerbahçe karşısında yenilgi alan Yakın Doğu Üniversitesi lider konumda yer alırken, Fenerbahçe de üçüncü sırada bulunuyor.

Zafer Kalaycıoğlu: “Oyuncularımız maçın önemini biliyor”

Fenerbahçe deplasmanını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, iki büyük rakibin karşı karşıya geleceği heyecanlı bir derbi olacağını söyledi.

İki takımın da kadrosunda kadın basketbolunun çok önemli isimlerinin olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ligin havası şu anda farklı. Her iki takım da hafta içi, Çarşamba günü oynanacak Euroleuage play-off ikinci maçını kazanarak final four’a kalma hesabı yapıyor. Oyuncularımız maçın önemini biliyor. Gerekli hazırlıklarımız yaptık, sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Rakibimiz saha avantajını elinde bulunduruyor. İnşallah biz de maçlarımızı Kuzey Kıbrıs’ta oynayarak seyirci desteği alırız. Her iki takım için de hayırlısı olsun” dedi.