YDÜ'nün rakibi Galatasaray

Yakın Doğu Üniversitesi Milli aranın ardından sezona Galatasaray ile devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, 17 Ocak 2018 günü KKTC saati ile 16.30, TSİ ile 17.30’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçları nedeniyle verilen aranın ardından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, 17 Ocak 2018 günü KKTC saati ile 16.30, TSİ ile 17.30’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde elde ettiği 16 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturan Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece 1 yenilgisi bulunurken, Galatasaray 8 galibiyet 9 mağlubiyetle 9’uncu sırada bulunuyor.

Zafer Kalaycıoğlu: “Geriye Kalan Maçları Kazanıp Ligi Lider Bitirmek İstiyoruz…”

Galatasaray ile çıkacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, amaçlarının ligde geriye kalan maçları da kazanıp sezonu lider olarak bitirmek olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın geçen sezon hem Türkiye Ligi’ni hem de Eurocup’ı dördüncü sırada bitirdiğini anımsatan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Bu sezon iyi bir kadro oluşturarak iddialı giriş yaptılar ancak geçen yıl ki başarı grafiğini yakalamada biraz düşük kaldılar. Rakibimiz kadın basketbolunda başarılar elde etmiş küçümsenemeyecek bir kulüp. Kolay bir maç olmayacak, zor bir müsabaka bizi bekliyor. Yoğun bir tempoya giriyoruz. Hem Türkiye Kupası, hem lig maçları hem de Euroleauge’de playoff’larda zor maçlar bizi bekliyor. Şimdiye kadar güzel ve başarılı bir grafik çizdik. Lider konumda bulunduğumuz Türkiye Ligi’nde geriye kalan maçları da kazanıp geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da lider bitirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak adına son topa kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum, hepsi kadın basketbolunun tecrübeli yıldız isimleri, sahada gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.