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YDÜ, LAÜ'ye şans tanımadı

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Güzelyurt Spor Salonunda oynanan YDÜ - LAÜ eşleşmesinde büyük çekişme yaşanırken YDÜ sahadan 79-71 galip ayrıldı

YDÜ, LAÜ'ye şans tanımadı
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KKTCBF Federasyon Kupası ilk tur ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 79-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Güzelyurt Spor Salonunda oynanan YDÜ - LAÜ eşleşmesinde büyük çekişme yaşandı. YDÜ, ilk çeyrekte güçlü rakibine 7 sayı fark atarken, toparlanan LAÜ karşısında, devreyi 6 sayı farkla 38-32 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı açan ve 11 sayıya çıkaran YDÜ karşısında, dördüncü çeyrekte farkı azaltmaya çalışan LAÜ, farkı azaltsa da rakibine 8 sayı farkla mağlup oldu. YDÜ, yarı finalde Koopspor'un rakibi oldu.

YDÜ'den İhsan Üğütücü takımı adına 19 sayı atarken, maçın en skoreri 22 sayıyla LAÜ'den Denis oldu.

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