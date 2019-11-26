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YDÜ ilk rakamlarda lider

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KTSYD Turnuvası ve ardından Cumhuriyet Kupası sonrasındaki verilere göre YDÜ iki turnuvanın ‘En’lerinde lider oldu

YDÜ ilk rakamlarda lider

Basketbolda kısa bir süre sonra başlayacak olan Süper Lig öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte düzenlenen iki ciddi turnuvada takımlar kendilerini sınama şansı bulurken, güçlü ve eksik yanlarını görme şansı yakaladılar.

KTSYD Turnuvası ve ardından Cumhuriyet Kupası’nda boy gösteren ekiplerin takım performansları lig öncesi bir takım verileri de ortaya çıkarmış oldu.

Koopspor en iyi ikinci ortalamaya sahip

Son şampiyon YDÜ, 2 turnuvada toplam 6 maç oynarken, ortalamaları ile lig öncesi iyi mesaj verdi. Atılan sayıda 80 ortalamasını tutturan YDÜ, yediği sayıda da maç başı 47,8’lik ortalama ile bu iki istatistiğin zirvesinde yer aldı.

KTSYD Kupası’nı kazanan, Cumhuriyet Kupası’nı ise YDÜ’ye kaptıran Koopspor’un attığı sayı ortalamasının 66,4’te kalması dikkat çekerken, maç başı 60 sayı yediği savunması YDÜ’den sonra en iyi ikinci ortalamaya sahip oldu.

Çetinkaya’da hücum, DAÜ’de savunma sıkıntısı

İki turnuvada sadece iki maç yapabilen Çetinkaya sayı bulmada zorluk çekiyor. Ligin yeni ekibi 39,2 maç başı sayı ile oynarken, onu 41,0 ortalama ile DAÜ takip ediyor.

Savunma anlamında DAÜ 2 maçta 161 sayı yerken, yediği sayı ortalaması 80,5 oldu. DAÜ’den sonra en kötü savunmayı 76,0’lık ortalama ile LAÜ yaptı.

ATILAN SAYI

Takım                   Maç       Sayı                       Ort

YDÜ                       6             482                        80,3

Koopspor            5             332                        66,4

GAÜ                      3             189                        63,0

Soyerspor           3             169                        56,3

LAÜ                       3             167                        55,6

DAÜ                      2             82                           41,0

Çetinkaya           2             79                           39,2

YENİLEN SAYI

Takım                   Maç       Sayı                       Ort

YDÜ                       6             287                        47,8

Koopspor            5             300                         60,0      

Çetinkaya           2             126                        63,0

GAÜ                      3             199                        66,3

Soyerspor           3             199                        66,3

LAÜ                       3             228                        76,0

DAÜ                      2             161                        80,5

MAÇ SKOR ORTALAMASI:

YDÜ                                      80-47                    +33

Koopspor                           66-60                    +6

GAÜ                                     63-66                    -3

Soyerspor                          56-66                    -10

LAÜ                                       55-76                    -21

Çetinkaya                           39-63                    -24

DAÜ                                      41-80                    -39

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