YDÜ ilk rakamlarda lider

KTSYD Turnuvası ve ardından Cumhuriyet Kupası sonrasındaki verilere göre YDÜ iki turnuvanın ‘En’lerinde lider oldu

Basketbolda kısa bir süre sonra başlayacak olan Süper Lig öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte düzenlenen iki ciddi turnuvada takımlar kendilerini sınama şansı bulurken, güçlü ve eksik yanlarını görme şansı yakaladılar.

KTSYD Turnuvası ve ardından Cumhuriyet Kupası’nda boy gösteren ekiplerin takım performansları lig öncesi bir takım verileri de ortaya çıkarmış oldu.

Koopspor en iyi ikinci ortalamaya sahip

Son şampiyon YDÜ, 2 turnuvada toplam 6 maç oynarken, ortalamaları ile lig öncesi iyi mesaj verdi. Atılan sayıda 80 ortalamasını tutturan YDÜ, yediği sayıda da maç başı 47,8’lik ortalama ile bu iki istatistiğin zirvesinde yer aldı.

KTSYD Kupası’nı kazanan, Cumhuriyet Kupası’nı ise YDÜ’ye kaptıran Koopspor’un attığı sayı ortalamasının 66,4’te kalması dikkat çekerken, maç başı 60 sayı yediği savunması YDÜ’den sonra en iyi ikinci ortalamaya sahip oldu.

Çetinkaya’da hücum, DAÜ’de savunma sıkıntısı

İki turnuvada sadece iki maç yapabilen Çetinkaya sayı bulmada zorluk çekiyor. Ligin yeni ekibi 39,2 maç başı sayı ile oynarken, onu 41,0 ortalama ile DAÜ takip ediyor.

Savunma anlamında DAÜ 2 maçta 161 sayı yerken, yediği sayı ortalaması 80,5 oldu. DAÜ’den sonra en kötü savunmayı 76,0’lık ortalama ile LAÜ yaptı.

ATILAN SAYI

Takım Maç Sayı Ort

YDÜ 6 482 80,3

Koopspor 5 332 66,4

GAÜ 3 189 63,0

Soyerspor 3 169 56,3

LAÜ 3 167 55,6

DAÜ 2 82 41,0

Çetinkaya 2 79 39,2

YENİLEN SAYI

Takım Maç Sayı Ort

YDÜ 6 287 47,8

Koopspor 5 300 60,0

Çetinkaya 2 126 63,0

GAÜ 3 199 66,3

Soyerspor 3 199 66,3

LAÜ 3 228 76,0

DAÜ 2 161 80,5

MAÇ SKOR ORTALAMASI:

YDÜ 80-47 +33

Koopspor 66-60 +6

GAÜ 63-66 -3

Soyerspor 56-66 -10

LAÜ 55-76 -21

Çetinkaya 39-63 -24

DAÜ 41-80 -39