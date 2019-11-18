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YDÜ finalist

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YDÜ finalist

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan yarı final ilk maçında YDÜ, Soyerspor'u mağlup ederek finale yükseldi. Kupada final maçı 21 Kasım Perşembe akşamı aynı salonda saat 19.00’da oynanacak.

Gecenin ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Soyerspor karşı karşıya geldi. Maçın başlamasının ardından oyuna ağırlığını koyan YDÜ, devreyi 42-22 önde kapadı. İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen YDÜ, mücadeleyi 75-58 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu. YDÜ’de 19 sayı atıp 8 ribaunt toplayan Lashard Anderson öne çıkan isim oldu.

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