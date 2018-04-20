YDÜ finali son saniyede kaçırdı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron Basket takımına son saniyede yediği üçlükle 68-65 mağlup olarak finale kalamadı

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron Basket takımına bitime 1 saniye kala yediği üç sayılık basketle 68-65 mağlup olarak finale kalamadı. Bu sonuçla Sopron Basket, finalde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'un rakibi oldu. Finale kalamayan Yakın Doğu Üniversitesi ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla üçüncülük maçı oynayacak. Organizasyonda final ve üçüncülük maçları 22 Nisan Pazar günü yapılacak.

Salon: Novomatic Arena Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Fernando Calatrava (İspanya), Yohan Rosso (Fransa)

Sopron Basket: Crvendakic 10, Fegyverneky 10, Milovanovic 9, Turner 19, Jovanovic 2, Page 2, Dubei, Salvadores 16 Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, Eldebrink 7, McBride 12, Lavender 10, Gruda 3, Hollingsworth 11, Bahar Çağlar 3, Olcay Çakır Turgut 4

1.Periyot: 19-12

Devre: 40-30

3. Periyot: 56-46