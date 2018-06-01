YDÜ, final hedefi için parkede

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kadın takımı Ocak ayında başlayan Commerical Insurance Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynadığı tüm klasman maçlarını kazanarak klasmanı lider tamamlamıştı.

YDÜ takımı 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan Federasyon Kupası organizasyonda ise yarı finalde ligde en yakın takipçisi Koopspor'u, finalde ise Soyer karşısında aldığı galibiyetler ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

YDÜ, Play-off yarı final serisinde Girne Amerikan Üniversitesi ile eşleşmiş olup seriye 1-0 önde başlayacak. Serideki ilk maç bugün saat 17:00’de RA 25 Spor Salonu'nda oynayacak.