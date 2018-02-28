YDÜ Final Four kapısını araladı

FIBA Euroleauge play- off ilk maçında Fransa’nın Bourges Basket takımını konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı maçı 83-67 kazanarak seride, Yakın Doğu Üniversitesi 1-0 avantaj elde etti

FIBA Euroleauge play- off ilk maçında Fransa’nın Bourges Basket takımını konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı maçı 83-67 kazandı. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımın final four’a gideceği seride, Yakın Doğu Üniversitesi 1-0 avantaj elde etti. İki takım 7 Mart’ta Fransa’daserinin ikinci maçında yeniden karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi,CourtneyVandersloot, JantelLavender, Elin Eldebrink, SandrineGruda ve Olcay Çakır beşiyle başladı. Maçta periyotlar 18-16, 38-37, 64-50 ve 83-67 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Ribaunt ve asistlerde rakibine üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesinde, Kayla McBride 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, SandrineGruda 12 ribaunt, CourtneyVandersloot’ta 13 asist kaydetti.

Konuk takımın ilk sayıyı bularak başladığı maçınilk üç dakikasında 6-6 skor dengesi sağlandı. Periyotta beş dakika geride kalırken Bourges Basket 6-14 maçta üstünlük elde etti. Hızlı hücumları ve etkili savunmasıyla arka arkaya bulduğu sayılarla rakibiyle farkı eriten ve skora 14-14 eşitlik getiren Yakın Doğu Üniversitesi periyodu 18-16 önde kapattı.

İkinci periyot skor dengesiyle başladı(18-18). CourtneyVandersloot’unfastbreak’den, Kayla McBride’ın da dış şuttan gelen sayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi maçta 22-18 öne geçti. Tam saha baskısı karşısında Yakın Doğu Üniversitesi beş dakika geride kalırken 28-23 üstünlük sağladı.Bourges Basket bulduğu sayılarla farkı kapatarak 3.25 geçilirken skoru 28-27’ye çekti. Son iki dakikasında karşılıklı basketlerin olduğu periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 38-37’lik skorla bitirerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Üçüncü periyotta rakibine sayı şansı vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi 9-0’lık seri yakaladı ve rakibi ile farkı açarak skoru 47-37’ye taşıdı. Sert savunmada etkili olan ve pota altına rakibini yaklaştırmayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk beş dakikada farkı 16 sayıya çıkararak 55-39 skor kaydetti. Rakibi ile farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi oyun kontrolünü eline aldığı periyodu 64-50 önde bitirdi.

Final periyoduna 14 sayı avantajla başlayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk basketini Elin Eldebrink’in üç sayılık basketiyle buldu(67-50). Maçın son beş dakikasına 73-61’lik skorla üstün giden Yakın Doğu Üniversitesi kendi evindeki maçtan 83-67 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde;Kayla McBride 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, CourtneyVandersloot 17 sayı, 13 asist, JantelLavender 14 sayı, 7 ribaunt, SandrineGruda 14 sayı, 12 ribaunt, Elin Eldebrink 7 sayı, 3 asist, QuanitraHollingsvorth 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile oynadı.

Boruges Baskette;ValerianeAyayi20 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Alexia Chartereau 15 sayı, 4 ribaunt, KristenSharp 11 sayı, 3 asist, Laila Palau 6 sayı, 7 ribaunt kaydetti.