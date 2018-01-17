YDÜ fazla zorlamadı

FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu 12. maçında deplasmanda Polonya’nın Wisla Canpack Krakow takımı ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 74-82 yenerek, galibiyet sayısını 10’a çıkararak gruptaki liderliğini sürdü

FIBA Kadınlar Euroleauge B Grubu 12. maçında deplasmanda Polonya’nın Wisla Canpack Krakow takımı ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 74-82 yenerek, galibiyet sayısını 10’a çıkararak gruptaki liderliğini sürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, City, Arena: Krakow, Hala TS Wisla Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi;Elin Eldebrink, Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Jantel Lavender ve Sandrine Gruda beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesinin rakibine ribaunt ve asistlerde üstünlük sağladığı maçta periyotlar, 15-31, 33-48, 47-66 ve 74-82 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinde Jantel Lavender ile Kayla McBride 23 sayı ile maçın en skorer isimleri olurken, Courtney Vandersloot 14 asist kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi maça Kayla McBride’ın isabetli üç sayılık basketi ile 3-0 önde başladı. Jantel Lavender ile 7-0’lık seri yakaladı.(7.54). İlk üç dakika geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi rakibi karşısında 0-9 üstünlük elde etti. Ev sahibi ekip maçta ilk basketini 6.29’da buldu(2-9). Yakın Doğu Üniversitesinin 9 sayı farkla skoru 2-11’e taşımasıyla periyodun ilk molası geldi. Mola dönüşü oyunda etkili olmaya devam Yakın Doğu Üniversitesi ilk beş dakikayı 5- 14 önde geçti. Periyotta 3.29 geçilirken Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı 14 sayıya çıkararak skoru 23-9’a çekti. Sandrine Gruda ve Kayla McBride ile maçta sayı bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 15-31 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk basketi Wisla CanPack’dan geldi (17-31). Yakın Doğu Üniversitesinin 2 dakika boyunca sayı bulamadığı periyotta etkili olan ev sahibi ekip 6-0’lık seri elde ederek skoru 21-31’ taşıdı ve rakibiyle aradaki farkı 10 sayıya indirdi. Yakın Doğu Üniversitesi periyottaki ilk basketini 7.12’de Jantel Lavender ile buldu(24-33). Periyotta 6.17 24-35 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Elin Eldebrink, Quanitra Holligsvorth ve Jantel Lavender sayı üreten ve rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi periyotta son üç dakikaya 27-44 üstün girdi. Oyuna etkili başlayan ve rakibine geçit vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı 15 sayı farkla 33-48 önde kapattı. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesinde Jantel Lavender 19 sayı 7 ribauntla en skorer isim oldu.

İlk iki dakikası kısır geçen üçüncü periyotta 8.02’de Wisla CanPack rakibine pota altında sayı izni vermeyerek skoru 40-48 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi bu periyottaki ilk sayısını Courtney Vandersloot ile buldu 40-50(7.29) Periyotta 6.36 geçilirken 10-2’lik seri yakalayan Wisla Canpack karşısında sadece 2 sayı bulabilen Yakın Doğu Üniversitesi molaya gitti. Mola dönüşü Wisla Canpack pota altında etkili olarak rakibi ile farkı 8 sayıya düşürerek skoru 45-53 yaptı (3.45).Periyodun bitiminde rakibi ile farkı yeniden 19 sayıya çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin potasına 66 sayı bırakarak final periyoduna girdi (47-66).

Final periyoduna ev sahibi ekip serbest atış çizgiden bulduğu sayılarla başladı(49-66). Periyotta 5-2’lik seri bulan Polonya ekibi 8.30’da skoru 52-66 yaptı. Maçta savunmasını sertleştiren ve pota altında etkili olan Wisla Canpack 5.39 geçilirken skoru 60-70 yaparak rakibi ile farkı 10 sayıya düşürdü. Yakın Doğu Üniversitesinin skor üretmede kısır kaldığı periyotta 3.27 maçta kontrolü eline alan ev sahibi ekip rakibi ile farkı 6 sayıya düşürerek oyuna ortak oldu( 64-70). Periyot bitimine 2 dakika kala skor 68-72 oldu. Skorun 74-78 olduğu periyodun bitimine 48 saniye kala molaya gidildi. Maçtan Yakın Doğu Üniversitesi 82-74 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Wisla CanPack’da;Cheyenne Parker 18 sayı, 12 ribaunt, Magdalena Zietara 9 sayı, 2 ribaunt, Maurita Reid 9 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, Sonja Grainacher9 sayı, Leonor Rodriguez 13 sayı, 3 ribaunt, 5 asist ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesinde; Jantel Lavender 23 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, Kayla McBride 23 sayı, Sandrine Gruda 17 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Courtney Vandersloot 4 sayı, 4 ribaunt,14 asist, Elin Eldebrink 7 sayı, Olcay Çakır Turgut 4 sayı, 5 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Euroleaguede Türk Derbisi…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı grubun 13’üncü maçında deplasmanda 24 Ocak 2018 tarihindeFenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.