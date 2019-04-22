YDÜ farklı başladı

Süper Lig’de normal sezonu ilk dört sırada bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin şampiyonluk için yarışacağı KKTCBF 2018-2019 Süper Lig Playoffları dün başladı. Playoffların ilk serisinde YDÜ, GAÜ’yü, RA 25 salonunda ağırladı. Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'ni, 25 sayı farkla 78 - 53 mağlup etti. Darryl Palmer 19 ribaunt ve 20 sayıyla double double yaparken, maçın adamı oldu. Kaptan Halil ise 25 sayı attı. Koopspor’un LAÜ’yü misafir edeceği ikinci serinin ilk maçı ise bu akşam saat 19.00’da Necati Taşkın İlkokulu’nda oynanacak.