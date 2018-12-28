Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi, ezeli rakibi Koopspor’u RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maçta 26 sayı farkla 96 – 76 mağlup ederek, üçüncü maçını da kayıpsız geçerken, Koopspor ilk kez mağlup oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi ilk çeyrekte rakibine 11 sayı fark atarken, Koopspor ikinci çeyrekte farkı 6 sayıya düşürdü. Devre 44 – 38 Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğünde sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korurken, rakibine son çeyrekte büyük üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip bu çeyrekte 13 sayı fark atarken, maçı da 96 – 76 kazandı. Liderliğini sürdüren YDÜ’de Mandiç 17 sayı, James ve Berkem ise 14’er sayıyla galibiyette ön plana çıktılar. Koopspor’da takımı adeta tek başına sırtlayan Chris Johnson’ın 34 sayısı galibiyete yeterli olmadı.