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YDÜ fark attı

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YDÜ fark attı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Basketbol Federasyonu ile birlikte organize ettiği, Telsim’in de katkı koyduğu ve KTSYD Kupası’nda ilk tur tamamlandı.

Önceki gün oynanan maçlarda Koopspor’un Çetinkaya’yı 68-32, LAÜ’nün de GAÜ’yü 59-52 yenmesinin ardından dün ilk turun son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta YDÜ, rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak 91-24 galip geldi. 20 sayı üreten YDÜ oyuncusu İhsan Üğütücü maçın en skorer ismi oldu.

Oynanan 3 maçın ardından yarı final eşleşmeleri ve maç programı da netleşirken program şöyle oldu:

5 Kasım Salı

18.00 LAÜ-Koopspor

20.00 YDÜ-Soyerspor

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