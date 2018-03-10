YDÜ eze eze kazandı

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Kadın Basketbol Takımı,103 sayı, 36 asistle OMG Ormanspor’u, 24 sayı farkla 103 –79 mağlup ederek liderliğine devam ettirdi. Jantel Lavender 21 sayı, 4 ribaunt, Bahar Çağlar 14sayı, 10 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktılar

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 20’inci haftasında OMG Ormanspor’u konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, maçı 103-79 kazandı.

Maçın başından sonuna kadar önde olan ve istediği basketbolu oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, ligde 18’inci galibiyetini alarak liderliğine devam etti. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Olcay Çakır Turgut, Courtney Vandersloot, Cansu Köksal, Sandrine Gruda, Jantel Lavender beşiyle çıkan Yakın Doğu Üniversitesi’nde periyotları 29-24, 51-38, 80-55 ve 103-79 önde bitirdi. Quanitra Hollingsvorth ile Kayla McBride’ın dinlendirildiği maçta, Bahar Çağlar 14 sayı, 10 ribaund, 10 asist ile triple-double yaparken, 7 oyuncu da çift rakamlı sayılara ulaştı. Rakibini 24 sayı farkla mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi maçta 36 asist de üretti.