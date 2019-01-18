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YDÜ dört nala gidiyor

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YDÜ dört nala gidiyor
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta 3. maçında Yakın Doğu Üniversitesi, RA25 Spor Salonu'nda konuk ettiği MTV UP Göçmenköy'ü, 87 - 51 mağlup etti. Tüm periyotlarda rakibinden üstün olan Yakın Doğu Üniversitesi, 36 sayı farkla rakibini mağlup ederken, dördüncü maçını da kazandı. YDÜ'de İhsan 19, James 17 ve Ahmet 11 sayıyla oynadılar. Göçmenköy'de ise Williams'ın 16 ve Myandwa'nın 12 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

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