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YDÜ dolu dizgin gidiyor

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YDÜ dolu dizgin gidiyor

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyerspor karşısında 82-51 galip geldi.

Ligdeki 8’inci maçını da kazanan YDÜ’nün 31 sayı farkla kazandığı maçın ilk periyodu çekişmeli geçerken, YDÜ 17-12 ile ikinci periyoda girdi. Etkisini arttıran YDÜ, devreyi 20 sayı farkla 45-25 üstün tamamladı. İkinci devrede oyun kontrolünü elinde tutan YDÜ, 3.periyodu 62-40, maçı da 82-51’lik skor ile tamamladı. YDÜ’de Lashard Anderson yine öne çıkan isimlerin başında gelirken, maçı 20 sayı 11 ribaunt ve 7 asist ile tamamladı. Darryl J.Palmer 17 sayı 15 ribaunt ile double-double yaparken, Ahmet Dağer 13 sayı üreterek takımda çift haneli sayılarla maçı bitiren 3’üncü isim oldu. Soyerspor’da ise Mustafa Rıfkı 13 sayı, Fırat Ceylan 12 sayı 11 ribaunt ve Mert Aksu 12 sayı ile maçı tamamladı.

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