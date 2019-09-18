YDÜ'den basketbolda transfer atağı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) basketbolda Yıldız-Genç Bayan kategorilerinde transfer atağı gerçekleştirdi.

Alt yapı takımlarına yetenekli gençleri kazandırmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, Alsancak Belediyesi ile Levent Spor Kulüplerinde iyi bir sezon geçiren yetenekli oyuncular Hatice Şanverdi, Elay Kuyucuoğlu, Nurhayat Canlıer, Sıdıka Savaşçı, Hülya Pehlivan, Rüya Pehlivan, Elif Saraç, Buse Bağrıkara, Tuğba Altuncuoğlu ve Doğa Çorba'yı transfer etti.