YDÜ, Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkede olacak

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, 25'incisi düzenlenecek olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında karşılaşıyor. Maç Çarşamba günü, KKTC saati ile 17:00’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. YDÜ kupayı ilk kez kazanmaya çalışacak

Türkiye Kadınlar basketbolda 2016-2017 sezonunda lig ve kupa şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasında geçtiğimiz yılın lig finalisti olan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek müsabaka, 27 Aralık 2017 Çarşamba günü, KKTC saati ile 17:00’da, Türkiye saati ile 18:00'da, Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak. Basketbol severler heyecanlı karşılaşmayı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Geçtiğimiz sezonu FIBA Kadınlar Eurocup, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı bu anlamlı kupayı tarihinde ilk kez kazanmak için mücadele edecek.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı geçen sezon Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyesi kazandı. Kupayı daha önce Galatasaray 8 kez, BOTAŞ Spor 2 kez, Beşiktaş, Hatay BŞB ve Mersin BŞB ise 1 kez kazandı.