YDÜ çok rahat

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta 1. maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Spor'u, 36 sayı farkla 76 - 40 mağlup etti. RA25 Spor Salonu'nda oynanan maçta YDÜ'den Milos Macura, 10 ribaund ve 16 sayıyla maçın adamı oldu.
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