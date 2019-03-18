YDÜ çok rahat

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta 1. maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Spor'u, 36 sayı farkla 76 - 40 mağlup etti. RA25 Spor Salonu'nda oynanan maçta YDÜ'den Milos Macura, 10 ribaund ve 16 sayıyla maçın adamı oldu.