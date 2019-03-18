banner255
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
KKTOK Oscarları sahiplerini buldu
3 0
12 0
 
Adım Adım Çanakkale Savaşı
Adım Adım Çanakkale Savaşı
82 0
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
36 0
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
7 0
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
47 0
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
24 0
banner82

YDÜ çok rahat

banner27

banner262
YDÜ çok rahat
banner267

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta 1. maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Spor'u, 36 sayı farkla 76 - 40 mağlup etti. RA25 Spor Salonu'nda oynanan maçta YDÜ'den Milos Macura, 10 ribaund ve 16 sayıyla maçın adamı oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.