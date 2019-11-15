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YDÜ çok farklı

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Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesini 58 sayı farkla 102-44 mağlup ederken, 21 sayı 23 ribaunt ile oynayan Darryl Palmer maçın yıldızı oldu

YDÜ çok farklı

Basketbol Federasyonu’nun KKTC’nin kuruluş yıldönümüne özel geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Kupası’nda dün akşam oynanan maçın ardından Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükseldi.

YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan ikinci gün ilk maçında YDÜ, LAÜ’yü, eleyerek yarı finale yükselerek Soyerspor'un rakibi oldu. Yarı final ilk maçında 18 Kasım Pazartesi saat 18.00’de YDÜ ile Soyerspor, karşılaşacak.

Cumhuriyet Kupası’nda dün Çetinkaya’yı eleyerek tur atlayan Soyerspor’un ardından turu geçen ikinci takım YDÜ oldu. LAÜ karşısında oldukça etkili bir performans koyan YDÜ, parkeden 58 sayı farkla 102-44’lük galibiyetle ayrıldı. YDÜ’de 21 sayı 23 ribaunt ile oynayan Darryl Palmer maçın yıldızı oldu.

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