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YDÜ Basketbol Akademisi çalışıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademisi, 6-12 yaş gruplarının katıldığı yaz dönemi antrenmanlarına başladı

YDÜ Basketbol Akademisi çalışıyor
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Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademisi, 6-12 yaş gruplarının katıldığı Yaz dönemi antrenmanlarına başladı.

Konu ile ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademisi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi olarak amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sporu yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak algılamalarını sağlayarak onları kendilerine güvenen, bilişsel ve fiziksel olarak güçlü bireyler haline getirmektir.

Yakın Doğu Üniversitesi “Basketbol Akademi” olarak hedefimiz kursiyerlere spor ve egzersiz yapma imkanı sunarak onları sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek ve özgüvenlerini arttırarak onları topluma hazırlamaktır. Tüm bunların yanında Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi’de 6-12 yaş grubuna yönelik basketbolun temel fundmental hareketleri de kursiyelerimize kazandırılmaktadır. YDÜ Basketbol Akademi’nin bir diğer amacı da YDÜ Basketbol Alt yapı takımlarına oyuncu kazandırmaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi antrenmanları antrenörler Bilgin Güldoğuş ve Ayhan Birsel tarafından Salı-Perşembe günleri saat 9:00-10:15 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonu’nda yapılmaktadır. YDÜ Basketbol Akademi’ye katılmak isteyen kursiyerler YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan bilgi alabilirler.”

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