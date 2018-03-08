banner107
19 0
12 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
66 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
178 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
150 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
24 0
banner82
banner147

YDÜ Basketbol Akademi, antrenmanlara start verdi

banner27

YDÜ Basketbol Akademi, antrenmanlara start verdi
banner137

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi sporu çocukların yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak algılamalarını sağlama hedefiyle antrenmanlara başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi “Basketbol Akademi” sağlıklı bireyler yetiştirmek, 6-12 yaş grubuna yönelik basketbolun temel fundmental hareketlerini kazandırmak ve YDÜ Basketbol Alt yapı takımlarına oyuncu kazandırma hedefleriyle çalışmalarına başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi antrenmanı antrenör Bilgin Güldoğuş tarafından her Cumartesi saat 9:00-10:15 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonu'nda yapılıyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.