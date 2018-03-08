YDÜ Basketbol Akademi, antrenmanlara start verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi sporu çocukların yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olarak algılamalarını sağlama hedefiyle antrenmanlara başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi “Basketbol Akademi” sağlıklı bireyler yetiştirmek, 6-12 yaş grubuna yönelik basketbolun temel fundmental hareketlerini kazandırmak ve YDÜ Basketbol Alt yapı takımlarına oyuncu kazandırma hedefleriyle çalışmalarına başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Akademi antrenmanı antrenör Bilgin Güldoğuş tarafından her Cumartesi saat 9:00-10:15 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonu'nda yapılıyor.