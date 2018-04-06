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YDÜ, Adana’da galibiyet peşinde

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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 25. haftasında deplasmanda, Adana ASKİ takımı ile karşılaşacak

YDÜ, Adana’da galibiyet peşinde
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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sona doğru yaklaşırken ligin 25. haftasında deplasmanda, Adana ASKİ takımı ile karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi ligin 12. haftasında kendi evinde oynadığı ilk maçı, 84-69’luk skorla kazanmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre müsabaka, bugün saat 14:00’da, Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Kalaycıoğlu: “Liderlik için kazanmalıyız”

Adana deplasmanını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, bu maçı kazanmaları halinde ligin son haftasında oynayacakları Hatay deplasmanına avantajlı olarak çıkacaklarını belirtti.

Maçın başından sonuna kadar konsantre oynayacaklarını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Ligin sonuna doğru geldik. Bu maçı kazanarak Hatay deplasmanına hazırlanmak istiyoruz. Ligin son haftasında Hatay BŞB ile karşılaşacağız. Bu maç ligi lider bitirmemiz adına önemli bir maç. Hedefimiz ligi birinci olarak tamamlamak, bizim için şu an öncelikli hedefimiz bu. Deplasmandan galibiyet avantajıyla ayrılmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

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