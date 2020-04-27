Yalkut: Ligler tamamlansın

Talat Yalkut açıklamalarda bulunarak liglerin tamamlanması taraftarı olduklarını ve bunu federasyona da bildirdiklerini söylerken, böyle bir durumda 15-20 günlük bir sürecin sporcuların hazırlanması için yeterli olabileceğini savundu

Basketbolun lokomotif kulüplerinden Koopspor’da başkan Talat Yalkut açıklamalarda bulunarak normalleşme sürecine girilmesi durumunda liglerin tamamlanması taraftarı olduklarını ve bunu federasyona da bildirdiklerini söyledi. Yalkut, böyle bir durumda 15-20 günlük bir sürecin sporcuların hazırlanması için yeterli olabileceğini savundu.

“Süreci başarılı bir şekilde atlatmak üzereyiz”

Öncelikle bu zor süreçte herkese sağlık ve sabır dilerim. Covid 19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor müsabakaları durmuş durumdadır. Liglerimizin ve birçok sektörün durdurulma konusundaki doğru zamanlaması sayesinde bu süreci başarılı bir şekilde atlatmak üzereyiz. Bu süreç içerisinde sporcularımız evde mümkün olduğunca hazır kalmaya çalışarak egzersizler yapıyorlar. Normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağını konusunda bizler de sağlık konusunda kurulan uzman komitelerin görüşünü beklemekteyiz. Ne zaman ve ne şekilde başlayacağına biz karar veremeyiz. Eğer Mayıs ve Haziran ayları da bu şekilde geçireceksek liglerin iptali ve önümüzdeki yılın planlanması ile ilgili kararlar almalıyız diye düşünmekteyim.

Yatırımın az olduğu altyapı ligleri ve Bayan ligleri için yaz döneminde çeşitli organizasyonlar ile Basketbol hayatımızı yeniden renklendirebiliriz.

“Klimalı salonlarda maç yapabilir”

Federasyonun kulüpler ile yakın zamanda bir toplantı yapıp fikir alışverişinde bulunacağı ve sonrasında da ligin geleceği ile ilgili kararlar üreteceğini bizlere bildirilmiştir.

Eğer normalleşme süreci Mayıs ayı içerisinde kademeli olarak başlayacaksa ülkemizde klimalı salonlarımız olduğundan dolayı büyük erkek maçların Haziran ayında oynanabileceğini düşünmekteyim. Bu yıl üç devreli olarak oynanması planlanan ligimizi iki devrede sonlandırıp direkt play-off maçlarına geçilebilir. Yarı final iki maç kazanan ve final de üç maç kazanan esasına göre yeniden düzenlenebilir.

Böylelikle bir ayda 7-8 maçlık bir süreç ile ligimiz sonlanabilir. Bir aylık bir lig için de 15-20 günlük bir hazırlık süreci, zaten halı hazırda bireysel olarak kendini hazır tutmaya çalışan sporcularımız için yeterli olabilir.

“Sporseverler için moral ve heyecan aşılanmış olur”

15 Ağustos’tan beri antrenman yapan takımlar var, harcanan emek ve paralar var. Bu şekilde hem bir yıllık emek ve yatırım boşa gitmemiş olur hem de normalleşme sürecinde spor kamuoyu ve sporseverler için moral ve heyecan aşılanmış olur.

Federasyonumuz ile yaptığımız görüşmelerde kulübümüzün görüşünün bu şekilde olduğunu bildirmiştik. Diğer kulüplerin ve oyuncularının durumunu şu an için bilemiyorum fakat eğer federasyonun bu ligi bitirecek mali olanağı da varsa ki kalan süreç için çok fazla bir maddi kaynak gerekmemektedir, Ligin oynayarak bitirilmesi için şartları zorlaması gerektiğini düşünmekteyim.

“Liglerin iptalini görüşebiliriz”

Eğer oynanması yönünde karar üretilirse seyircilerin salona nasıl ve ne şekilde alınacağı, maçların nasıl oynanacağı konusunda birlikte en doğru kararı üretebiliriz. Eğer Federasyon ve diğer takımlar farklı görüşte olurlarsa daha fazla vakit geçirmeden ligin iptali konusunda federasyonumuzla birlikte karar alıp geleceğimizi ona göre planlamalıyız.

Tekrardan herkese sağlık ve sabır diliyorum. En erken zamanda parkede heyecanla buluşmak dileğiyle lütfen herkes kendine iyi baksın.