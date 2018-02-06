Yakın Doğu Üniversitesi’nin büyük gururu

YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nın dört oyuncusu ile yardımcı antrenör görevinde bulunan Emre Vatansever, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer aldı. Elin Eldebrink ile Sandrine Gruda da kendi ülkelerinin Milli Takımları’na çağrıldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın dört oyuncusu ile yardımcı antrenör görevinde bulunan Emre Vatansever, 2019 yılında Sırbistan ve Letonya’da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na (EuroBasketWomen 2019) katılabilmek için B Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Kuanitra Hollingsvorth, Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut ve Cansu Köksal A Milli Kadın Basketbol Takımı 2019 Avrupa Şampiyonası eleme müsabakaları kadrosunda yer alacak. Emre Vatansever ise A Milli Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü olarak görev yapacak.

Milli Takım, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 10 Şubat’ta Beyaz Rusya ile deplasmanda, 14 Şubat’ta ise İstanbul’da Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dört milli oyuncusu Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın, B Grubu’ndaki önceki müsabakalarında Estonya’yı deplasmanda 81-56, konuk ettiği Polonya’yı ise 73-53’lük skorla mağlup etmesinde önemli rol oynadılar.

YABANCI OYUNCULARDA MİLLİ…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde forma giyen Elin Eldebrink ile Sandrine Gruda da kendi ülkelerinin Milli Takımları’na çağrıldılar. Elin Eldebrink, İsveç Milli Takımı’nda, Sandrine Gruda ise Fransa Milli Takımı’nda forma giyerek ülkelerini temsil edecekler.