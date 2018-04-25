Yakın Doğu Üniversitesi gücünü gösterdi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde normal sezonu lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ligin sekizinci sırasında bulunan Galatasaray ile çıktığı ilk maçı 90-53 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Olcay Çakır Turgut, CourtneyVandersloot, JantelLavender, QuanitraHollignsvorth ve Kayla McBride beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesinde Elin Eldebrink forma giymezken, Galatasaray’da da AllieQuigley yer almadı. Ribaunt ve asistlerde rakibine fark atan Yakın Doğu Üniversitesi periyotları 23-8, 40-33, 68-42 ve 90-53 üstün tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesinde 5 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı. Maçın en skorer ismi ise 22 sayı ile GintarePetronyteoldu.

Maçta iki takımda ilk hücumlarından potadan eli boş döndü. Maçtaki ilk basket Olcay Çakır Turgut’dangeldi(8.43). Periyotta 7.30 geçilirken Yakın Doğu Üniversitesi QuanitraHollignsvorth ile farkı 6 sayıya çıkardı(6-0). Galatasaray maçta 3 dakika 15 saniye sonra sayı bulabildi(6-2). Kayla McBride ve JantelLavender ile pota altında etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 12-6 üstünlük sağladı(4.05). Bu dakikadan sonra temponun arttığı maçta 1.12 geçirilirken 13-0’lık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı 15 sayıya çıkararak 21-6 skor kaydetti. İlk periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 23-8 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk dakikası 27-11’lik skorla geçildi. Periyotta 6.42 geçilirken oyunda etkili olmaya başlayan ve sayı üreten Galatasaray rakibi ile farkı kapatarak skoru 27-18’e taşıdı. Hızlı hücumlarda pota altında etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 5.08’de 11 sayılık farkla maçta üstünlüğünü sürdürürken molaya gidildi. Periyotta 4.17 geçilirken Yakın Doğu Üniversitesi faul hakkını doldurdu. Bu dakikadan sonra arka arkaya sayı bulan ve GintarePetronyte ile etkili olan Galatasaray farkı 7 sayıya indirerek skoru 33-26 yaptı.Rakibinin sayı farkını kapatmasına izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi ilk devreyi 40-33 önde kapattı.

Üçüncü periyotta ilk dakika geride kalırken 43-35 skor kaydedildi. Periyoda iyi başlayan ve CourtneyVandersloot ile arka arkaya isabetli üç sayılık basketler bulan Yakın Doğu Üniversitesi dört dakika geride kalırken skoru 53-35’e taşıdı.Oyunda istediği rotasyonu yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı 20 sayıya çıkardı ve skoru 60-40 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi 26 sayı avantajla son periyoda 68-42 önde girdi. Yakın Doğu Üniversitesi bu periyotta rakibine sadece 1 savunma ribaundu verdi.

Final periyodunda da etkili olmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Cansu Köksal’ın arka arkaya üç sayılık basketleriyle skoru 79-47’ye çıkardı. Maçın son 5 dakikasına 81-47’lik skorla girildi. Oyunda üstünlüğünü sürdüren ve pas trafiğini etkili kullanan Yakın Doğu Üniversitesi sayı üretmeye devam ederek 34 sayı farkla maçı 90-53’lük skorla kazandı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde;JantelLavender 19 sayı, 10 ribaunt, 5 asist,Kayla McBride 14 sayı, 5 ribaunt,CourtneyVandersloot 13 sayı, 8 ribaunt, 13 asist,SandrineGruda 14 sayı, 3 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 8 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, QuanitraHollignsvorth9 sayı, 10 ribaunt, Cansu Köksal 9 sayı, 2 ribaunt, Bahar Çağlar 4 sayı ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Galatasaray’da:GintarePetronyte 22 sayı, 9 ribaunt, Olivia Epoupa 13 sayı, 6 ribaunt, 4asist, JelenaDubljevic 8 sayı, 5 ribaunt, Işıl Aben 6 sayı, 3 asist ile oynadı.

Zafer Kalaycıoğlu: “ Oyuncularımı Kutluyorum”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, sahaya koydukları katkı ve performansla maçı farklı kazandıklarını söyledi.

EuroCup şampiyonluğunu kazanarak dönen Galatasaray karşısında galibiyete ulaşmalarının önemi olduğunu dile getiren Kalaycıoğlu, “Biz Yakın Doğu Üniversitesi olarakBilyoner.com ligini birinci sırada bitirdik. Ayrıca en çok sayı atan ve en sayı az yiyen takım olma özelliğimiz burada ortaya çıktı. Tüm oyuncularımızı kutluyorum, takımımızla gurur duyuyoruz. Mühim olan cumartesi günü rakibimizin kendi sahalarında oynayacağımız maçı kazanmak. Zor bir atmosfer bizibekliyor. Galatasaray’a sahip çıkan bir taraftarı var. İnşallah bize de böyle taraftar desteği nasip olur. Taraftarlarımıza saygılarımızı gönderiyoruz. Yakın Doğu Üniversitesinin bayrağını her zaman en yukarılarda taşımak istiyoruz. Hedefimiz ikinci maçı da kazanmak” şeklinde konuştu.