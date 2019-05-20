Yakın Doğu, şampiyonluğa çok yakın

Yer:Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Salonu

Hakemler:Ahmet Maslakçı, Nusret Sırdar, Çetin Yardım

LAÜ:Adnan Naneci (4), Mehmet Köroğlu, Doğukan Demirman (11), Hamit Çeliktaşlılar (15), Arif Yılmabaşar (3), Mustafa Rıfkı (1), DennisBalentine (21), Berk Argın (8), RajkoKljajevic YDÜ:Halil Kutruza (16), İhsan Üğütücü, MilosMacura (10), Sercem İnancı (4), BerkemDikengil (23), Ahmet Dağer (13), Ferit Narçın, Günay Ertopaloğlu, DarrylPalmer (10)

Erkekler Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni deplasmanda 76-63 mağlup edip seride durumu 3-0 yaparak şampiyonluğa çok yaklaştı. Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Salonunda dün akşam oynanan maçta iki takım final serisinin üçüncü karşılaşmasına çıktı. YDÜ evinde oynadığı ilk iki maçı kazanmanın avantajıyla çıktığı maçta özellikle ilk iki periyottaki etkili oyunu ile sonuca gitti. YDÜ ilk periyodu 28-17, devreyi de 56-38 öne kapadı. Üçüncü ve dördüncü periyotta LAÜ skor olarak rakibine üstünlük kursa da bu durum farkı kapatmaya yeterli olmadı. YDÜ oyuncusu Berkem 23 sayı ile gecenin en skorer ismi olarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kaptan Halil 16, Ahmet Dağer 13, Macura ve Palmer de 10 sayı olmak üzere çift haneli rakamlara çıktılar. İki takım arasında serinin dördüncü maçı 23 Mayıs Perşembe akşamı yine LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak. YDÜ bu maçı da kazandığı takdirde seriyi 4-0 yapacak ve 2018-2019 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayacak. YDÜ böylelikle üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmış olacak.