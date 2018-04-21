Yakın Doğu 3’cünlük için sahada

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague final four’da Dynamo Kursk takımıyla üçüncülük maçında mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, müsabaka 22 Nisan 2018 Pazar günü, KKTC saati ile 18.00’de Sopron, Novomatic Arena’da oynanacak. Müsabaka, BRT 1 ve www.fiba.com/youtube kanalından naklen yayınlanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Avrupa’nın En İyi İlk Dört Takımı İçerisine Girdik”

Dynamo Kursk ile üçüncülük için verecekleri mücadeleyi değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Kalaycıoğlu, Euroelauge’i domine eden bir takımla zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Dynamo Kursk’un 35 maçtır Euroleuage’de mağlubiyet almadığını belirten Başantrenör Kalaycıoğlu, “Rakibimiz geçen yıldan itibaren bu kulvarda çıktığı maçlarda mağlubiyet almadı. Bu yıl da namağlup final four’a geldiler. Euroleague domine eden Dynamo Kursk gibi bir takım finalde değil. Sopron mücadelesi bize maçların savaşarak kazanıldığını gösterdi. Hak ederek kazandılar onları kutluyorum. Bizi de buraya getiren bizim oyuncularımız hepsine teşekkür ediyorum bize final foru heyecanı yaşattıkları için. Aldığımız mağlubiyet bizim Avrupa’da ilk dört takım arasında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İlk kez katıldığımız Euroleague de final four tecrübesini edindik. Yolumuza her zaman ki gibi en iyi şekilde mücadele ederek devam edeceğiz” diye konuştu.