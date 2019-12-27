Vudalı: Deplasmana dilencilik yaparak gidiyoruz

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nin ilk yarısını, BRT 2’de Potanın Nabzı’nda değerlendirdiler.Başkan Ruhsar Vudalı, deplasmana dilencilik yaparak gittiklerini belirterek, bir deplasmana gidişin 20 bin TL olduğunu açıkladı

BRT 2’de yayınlanan Potanın Nabzı programının Perşembe akşamki konukları Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nin ilk yarısını yenilgisiz lider bitiren takımımızın koçu Hüseyin Dayı’yı konuk etti.

Vudalı’dan çarpıcı açıklamalar

Programda başkan Ruhsar Vudalı henüz açıklanmayan bütçe ile deplasmana dilencilik yaparak gittiklerini belirterek, “Bir deplasmana gidiş 20 bin TL’dir. Bunu bulmak için çok çaba harcıyoruz. Bize destek olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür ederim.”diye konuştu.

Dayı: Takımca kenetlendik

Programda konuşan koç Hüseyin Dayı takım olarak Süper Lig’e çıkma konusunda takımla kenetlendiklerini ve hedefe yürüdüklerini belirtti.

Konnolu müjde verdi

Programa telefonla bağlanan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesi Cemal Konnolu, Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı hakkında açıklamalar yaptı.

Konnolu, Genel Yönetim Kurulunda aldıkları kararla Engelliler takımına daire olarak destek vereceklerini belirterek bu takımı milli takım olarak gördüklerini bundan dolayı da ciddi destek vereceklerini açıkladı.