banner255
banner69
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
12 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
19 0
 
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
51 0
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
38 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
57 0
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
212 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
20 0
banner355

Vudalı: Deplasmana dilencilik yaparak gidiyoruz

banner27

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nin ilk yarısını, BRT 2’de Potanın Nabzı’nda değerlendirdiler.Başkan Ruhsar Vudalı, deplasmana dilencilik yaparak gittiklerini belirterek, bir deplasmana gidişin 20 bin TL olduğunu açıkladı

Vudalı: Deplasmana dilencilik yaparak gidiyoruz

BRT 2’de yayınlanan Potanın Nabzı programının Perşembe akşamki konukları Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nin ilk yarısını yenilgisiz lider bitiren takımımızın koçu Hüseyin Dayı’yı konuk etti.

Vudalı’dan çarpıcı açıklamalar

Programda başkan Ruhsar Vudalı henüz açıklanmayan bütçe ile deplasmana dilencilik yaparak gittiklerini belirterek, “Bir deplasmana gidiş 20 bin TL’dir. Bunu bulmak için çok çaba harcıyoruz. Bize destek olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür ederim.”diye konuştu.

Dayı: Takımca kenetlendik

Programda konuşan koç Hüseyin Dayı takım olarak Süper Lig’e çıkma konusunda takımla kenetlendiklerini ve hedefe yürüdüklerini belirtti.

Konnolu müjde verdi

Programa telefonla bağlanan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesi Cemal Konnolu, Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı hakkında açıklamalar yaptı.

Konnolu, Genel Yönetim Kurulunda aldıkları kararla Engelliler takımına daire olarak destek vereceklerini belirterek bu takımı milli takım olarak gördüklerini bundan dolayı da ciddi destek vereceklerini açıkladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.