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Vince Carter tarih yazdı

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42 yaşındaki oyuncu, 1998'de adım attığı NBA'de, 4 farklı, 10 yıllık periyotta oynayan ilk oyuncu oldu

Vince Carter tarih yazdı

Vince Carter, 1998 draftında Toronto Raptors tarafından draft edildi.

Genç Carter'ın NBA'ye adım attığı yıl Michael Jordan, sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

HakeemOlajuwaan gibi 80'lerin yıldız isimleri hala NBA'de ter döküyordu.

Bu yılın en büyük MVP adaylarından Luka Doncic ise henüz dünyada değildi.

Vince Carter, yer çekimine meydan okuyan smaçlarıyla, ligde hemen adından söz ettirdi.

2000 yılında kuzeni TracyMcgrady ve Steve Francis ile mücadele ettiği smaç yarışması, NBA tarihine geçti.

Carter hala jenerikleri süsleyen inanılmaz smaçlarıyla şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Yıldız basketbolcu, aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'yle Sdyney'de olimpiyat altını kazandı.

2 metre 18 santimetrelik Fransız pivot FredericWeis'in üzerinden geçerek vurduğu smaçsa, Carter'ı dünyanın en çok tanınan basketbolcular arasına soktu.

Orta yaşlı basketbolseverlere dün gibi gelen bu smaçların üzerinden tam 20 yıl geçti.

Bu süre zarfında, 8 kez allstar olan Vince Carter, Indiana Pacers karşısında kırılması güç bir rekora imza attı.

İzleyenlerin ayakta alkışları arasında Atlanta Hawks formasıyla parkeye adım atan 42 yaşındaki oyuncu; 90'lar, 2000'ler ve 2010'ların ardından 2020'li yıllarda da NBA'de forma giyerek, 4 farklı on yılda, ligde mücadele eden ilk oyuncu oldu.

AirCanada ve Vinsanity gibi lakaplarla anılan Vince Carter, 8 farkı takımın formasını giydiği NBA'de, tüm zamanların en skorer 20'nci ismi durumunda.

Bu sezon sonunda parkelere veda edecek yıldız oyuncu, NBA'de 90'lara ait son parça olarak nitelendiriliyor.

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