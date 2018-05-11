Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında deplasmanda, Çukurova Basketbol'u 76 – 66 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve finale yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finalde Fenerbahçe ile oynayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi parkeye; Quanitra Hollingsvorth, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Courtney Vandersloot ve Jantel Lavender beşiyle çıktı. Maçta periyotlar; 14-20, 36-38, 59-57 ve 66-76 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinde, Kayla McBride 20 sayı ile en skorer isim olurken, Courtney Vandersloot da 11 asist kaydetti. Çukurova Basketbol’da ise Erlana Larkins 15 ribaunt elde etti.

Maça hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyotu 20-14 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta aradaki sayı farkını 12'lere kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son 3 dakika yediği üst üste sayılarla aradaki farkı koruyamadı ve devreyi 38-36 önde tamamladı. Maçın 3. periyotunda ise iyi oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Çukurova Basketbol, maçta ilk kez öne geçti ve bu periyota 59-57 önde girdi. Maçın son periyotunda ise oyuna ağırlığı koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-66 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 3-1'e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Öne Çıkanlar…

Çukurova Basketbol’da; Diamond De Shields 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Ecem Güler 15 sayı, 3 ribaunt, Alina Iagupova 11 sayı, 5 ribaunt, 11 asist, Melis Talay 10 sayı, 4 asist, Erlana Larkins 7 sayı, 15 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Kayla McBride 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Jantel Lavender 16 sayı, 6 ribaunt, Courtney Vandersloot 9 sayı, 3 ribaunt, 11 asist, Olcay Çakır Turgut 9 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Kuanitra Holingsvorth 8 sayı, 5 ribaunt, Sandrine Gruda 8 sayı, 2 ribaunt, Bahar Çağlar 4 sayı, Cansu Köksal 2 sayı kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Hedefimiz Final Oynamaktı Gururluyuz”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hedeflerinin final oynamak olduğunu belirterek mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Her iki takımı ve bütün oyuncuları kutlayan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Çukurova Basketbol, iyi bir ivme yakalayarak sezonu güzel kapattı. Bizim amacımız finale çıkmaktı. Sahamızda kötü bir günde yakalanarak seride bir maçı kaybettik. Bizim açımızdan çok önemli bir maçtı. Yakın Doğu Üniversitesi bayrağını her zaman en yukarda tuttu. Yarıştığımız tüm kulvarlarda başarılı olduk. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kupasını ve Türkiye Kupasını kazandık. İlk yılımızda Euroleauge’de Final-Four katılma başarısı elde ettik. Normal ligi en az sayı yiyen ve en çok sayı atan takım olarak birinci sırada bitirdik. Bunlar Yakın Doğu Üniversitesi’nin marka değerini yukarıda tutan etmenler. Hedef final oynamaktı, başardığımız için gururluyuz. Rakibimiz Fenerbahçe. Zorlu final maratonu pazartesi günü başlıyor. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Türk Halkı başta olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu’na kadın basketboluna verdiği destek için teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.