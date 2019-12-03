Üniversitelerin basketbol heyecanı başladı

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan üç karşılaşma ile başladı

Necmi USAL

Geleneksel olarak KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen müsabakalar dün erkeklerde basketbol dalı ile resmen başladı. Güzelyurt Spor Salonu’nda gün adına üç karşılaşma oynanırken, karşılaşmalar nefes kesti.

UKÜ rahat kazandı

Günün ilk karşılaşmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, rahat bir oyunun ardından 100-30 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

İlk çeyreği rakibi karşısında 25-11 önde kapatan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, ilk devreyi ise 46-15 önde tamamladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, iyi oyununu ikinci devrede de sürdürdü ve üçüncü setti 64-19 önde kapattı. Son çeyrekte iyice morali bozulan rakibi karşısında iyi oyununu sürdüren UKÜ, maçı 100-30’luk skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

ODTÜ ve DAÜ de galip

Gün adına ikinci karşılaşma 11.30’da oynandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) kozlarını paylaşırken, mücadeleyi ODTÜ 69-38’lik skorla kazandı.

İlk çeyreği rakibi karşısında 18-10 üstün kapatan ODTÜ, soyunma odasına ise 31-14’lük skor avantajı ile girdi. ODTÜ, iyi oyununu ikinci devrede de sürdürürken, üçüncü seti 51-22, son seti ise 69-38 üstün kaparak galip gelen taraf oldu.

Gün adına son karşılaşma, ligin güçlü ekiplerinden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Girne Üniversitesi (GÜ) arasında oynandı. DAÜkarşılaşmanın başından sonuna çok üstün bir performans sergileyerek mücadeleyi 78-24 kazandı. DAÜ, ilk seti 20-6 önde kapatırken soyunma odasına 43-14 gitti. İkinci devrede de DAÜ iyi oyununa devam etti.DAÜ üçüncü seti 64-20, maçı ise 78-24 üstün tamamlayarak lige galibiyetle başladı.

İkinci hafta karşılaşmaları 10 Aralık Salı günü Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak. Kadınlar kategorisi ise 17 Aralık’ta başlayacak.