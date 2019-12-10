Üniversiteler potada kozlarını paylaşıyor

Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, dün oynanan ikinci hafta karşılaşmaları ile devam ederken, Yakın Doğu Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni, Girne Amerikan Üniversitesi de Kıbrıs İlim Üniversitesini,Doğu Akdeniz Üniversiteside Lefke Avrupa Üniversitesini mağlup etti

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, dün oynanan ikinci hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Geleneksel olarak KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen müsabakalar dün erkeklerde basketbol dalı devam ederken, ikinci hafta geride kaldı.

YDÜ ZORLANMADI

Güzelyurt Spor Salonu’nda gün adına üç karşılaşma oynanırken, karşılaşmalar nefes kesti. Günün ilk maçında geçtiğimiz haftanın galip ekibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaştı. Baştan sonra çekişmeli geçen mücadeleyi YDÜ, 69-51 kazanmasını bildi. YDÜ, ilk seti 19-14, ilk devreyi ise 37-27’lik skorla önde kapattı. Üçüncü ve dördüncü sette de iyi oyununu sürdüren Yakın Doğu, mücadeleyi 69-51 kazandı.

GAÜ FARKLI KAZANDI

Günün ikinci maçı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) arasında oynandı. Mücadelede çok rahat bir oyun sergileyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), maçı adeta antrenman havasında 92-21’lik farklı skorla kazanarak galibiyetle tanıştı. İlk seti 34-4, devreyi ise 59-7 önde kapatan GAÜ, karşılaşmanın ikinci devresinde de çok rahat bir oyun sergileyerek mücadeleyi 92-21 kazandı. Bu sonuçla Kıbrıs İlim Üniversitesi ikinci maçından da yenilgiyle ayrılmış oldu.

ZORLU MAÇ DAÜ’NÜN

Günün son karşılaşması ise Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynandı. Baştan sona heyecanlı ve çekişmeli geçen mücadeleyi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 67-48 üstün tamamlayarak ikinci galibiyetini elde etti. Rakibi karşısında ilk seti 15-13 önde kapatan DAÜ, soyunma odasına ise 32-24’lük skor avantajı ile gitti. Çekişmeli geçen üçüncü seti DAÜ, 45-39 önde tamamlarken, son sette de iyi oyununu sürdüren Doğu Akdeniz Üniversitesi, mücadeleyi 67-48 kazandı.