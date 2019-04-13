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Umutlar son haftaya kaldı

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Umutlar son haftaya kaldı
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lige yükselme umudunu son haftaya taşıdı. GAÜ, 21. haftada Lefkoşa'da ağırladığı Antalya Büyükşehir Belediyesini 72-68’lik skorla mağlup ederken Süper Lige çıkma iddiasını korudu. GAÜ, ilk yarısını 46-30 önde kapattığı maçta Antalya’yı 4 sayı farkla 72-68 yenerek puanını 37 yaptı.

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