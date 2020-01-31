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UKÜ’den üçte üç

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UKÜ’den üçte üç

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geldi. Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı UKÜ 77-23 kazanarak ligde oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.Akdeniz Spor Birliği ise dördüncü karşılaşmasında üçüncü yenilgisini yaşadı. 22-5, 40-11, 64-18 ve 77-23’lük periyotlar sonunda UKÜ farklı galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi UKÜ’den15 sayı kaydeden Ayşe Kamkamoldu. Akdeniz’den 11 sayı ile oynayan Ayşe Selçuklu takımı adına en fazla sayı kaydeden oyuncu olarak maçı tamamladı.

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