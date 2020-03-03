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UKÜ seriye devam

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UKÜ seriye devam

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynanan karşılaşma ile devam edildi. İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 61-24 kazanan UKÜ, ligde oynadığı altıncı karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

17-5, 31-9, 46-17 ve 61-24’lük periyotlar sonunda galip gelen UKÜ’de 23 sayı ile oynayan Sude Kadıoğlu maçın en skorer oyuncusu oldu.

Lige Perşembe günü oynanacak olan Rauf Denktaş Üniversitesi – Gönyeli ve Cuma günü oynanacak olan Akdeniz Spor Birliği – GAÜ karşılaşmaları ile devam edilecek.

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