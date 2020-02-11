UKÜ dört nala gidiyor

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’ne Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Girne Amerikan Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaşması ile devam edildi. Karşılaşmayı UKÜ 67-31’lik skorla kazandı. Bu sezon oynadığı dördüncü maçı da kazanan UKÜ yoluna kayıpsız devam ederken, GAÜ dördüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

15-5, 25-13, 52-21 ve 67-31’lik periyotlar sonunda galibiyete uzanan UKÜ’de 10 oyuncu skora katkı yaparken en skorer ismi ise 15 sayı ile oynayan Şule Ünağyol oldu. GAÜ adına 14 sayı kaydeden Yağmur Bozoğlan ise takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak müsabakayı tamamladı.