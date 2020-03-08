U18 Millilerimiz adadan ayrıldı

Erkek U18 BasketbolMilli Takımı Kahramanmaraş’ta, U18 BasketbolKız Takımı ise Kayseri’de katılacakları turnuva için Türkiye’ye gittiler

KKTC U18 Basketbol Erkek ve Kız takımları dün adadan ayrıldı. Erkek U18 Milli takımı Kahramanmaraş’ta, U18 Kız takımı ise Kayseri’de katılacakları turnuva için Adana üzerinden gidecekleri şehirlere vardılar.

U18 Erkekler Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş’ta organize edilecek olan Türkiye U18 Basketbol bölge şampiyonasına katılmak için dün Adana üzerinden bu şehre gitti. 12 sporcu, 2 antrenör ve yönetici ile Kahramanmaraş’a varan kafile, ayağının tozu ile bir ter idmanı yaparak istirahate çekildi. U18 Milli takımımız bugünde yapacağı idmanlarla yarın başlayacak olan turnuva için hazırlıklarını tamamlamış olacak. U18 Erkek Milli takım koçları Fehmi İpar ve Hasan Kasap, yaptıkları açıklamada turnuvaya iyi hazırlandıklarını ve en iyi dereceyi alarak ülkeye geri dönmek arzunda olduklarını belirttiler.

U18 Kız Basketbol Milli takımımız ise yine Adana üzerinden Kayseri’ye gitti. 12 sporcu, 2 antrenör ve 1 yöneticiden oluşan kafile Kayseri’ye vardı. Günü Koç Cafer Muhtaroğlu ve Şule Ünağyol gözetiminde tek idmanla geçiren ekibimiz bugün yapacağı son hazırlıklarla yarın başlayacak turnuva için hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Koç Cafer Muhtaroğlu takımın yaş ortalamasının U16 seviyesinde olduğunu ancak gruptan çıkmak için ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız dedi.