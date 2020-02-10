U14 takımlarımız hazır

Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu'nu ile geliştirdiği yakın ilişkilerin en somut neticeleri arasındaki gelişim liglerindeki oyuncularımızın Türkiye şampiyonalarında yer alması hususunda hazırlıklar tamamlanırken, takımlarımız maçlar için Türkiye’ye gitti.
Gelişim liglerinde yer alan sporcuların deneyim kazanmasına büyük katkı yapması beklenilen şampiyonada U14 kızlar takımımız Karaman'da, U14 erkekler takımımız ise Niğde'de gerçekleştirilecek organizasyonlarda mücadele edecek.
Türkiye bölge şampiyonalarına katılacak U16 takımlarımız Şubat ayı sonunda, U 18 takımlarımız ise Mart ayında maçlarına çıkacaklar.