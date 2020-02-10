banner255
banner69
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
4 0
22 0
 
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
63 0
Cihangir’in zirve inadı
Cihangir’in zirve inadı
40 0
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
687 1
Girne’nin zirve yürüyüşü
Girne’nin zirve yürüyüşü
234 0
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
27 0
banner374

U14 takımlarımız hazır

banner27

U14 takımlarımız hazır

Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu'nu ile geliştirdiği yakın ilişkilerin en somut neticeleri arasındaki gelişim liglerindeki oyuncularımızın Türkiye şampiyonalarında yer alması hususunda hazırlıklar tamamlanırken, takımlarımız maçlar için Türkiye’ye gitti.

Gelişim liglerinde yer alan sporcuların deneyim kazanmasına büyük katkı yapması beklenilen şampiyonada U14 kızlar takımımız Karaman'da, U14 erkekler takımımız ise Niğde'de gerçekleştirilecek organizasyonlarda mücadele edecek.

Türkiye bölge şampiyonalarına katılacak U16 takımlarımız Şubat ayı sonunda, U 18 takımlarımız ise Mart ayında maçlarına çıkacaklar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.