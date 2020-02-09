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U14 Takımlarımız Bölge Şampiyonalarında

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U14 Takımlarımız Bölge Şampiyonalarında

Türkiye Basketbol Federasyonu'nu büyük desteği ile U14 kız ve U14 erkek basketbol takımlarımız bölge şampiyonalarında mücadele etmek üzere Türkiye'ye gitti.

Gelişim liglerinde yer alan sporcuların deneyim kazanmasına büyük katkı yapacağı düşülen şampiyonada U14 kızlar Karaman'da, U14 erkekler ise Niğde'de gerçekleştirilecek organizasyonlarda mücadele edecekler.

U14 Kız Takımı antrenörlüğünde Ahmet Gürel Alp, yardımcılığında Hakan Özkan yer alırken takım yöneticisi olarak Huriye Cambazoğlu görevlendirildi. U14 erkeklerde ise antrenör Ayhan Birsel ve yardımcısı Ümmühan Baş'ın yanı sıra yönetici Okan Kandıran görev alıyor.

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