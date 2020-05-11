Türkiye'de basketbol ligi sona erdirildi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerle ilgili alınan kararı açıkladı.

Türkoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Sezon oynanmamış sayılacak"

"Erkek ve kadınlar liginde kalan maçlar oynanmayacak. Bu kararla kulüplerle birlikte aldığımız kararlardır. Verdiğimiz karar Türk basketboluna hayırlı olmuştur. Daha sağlıklı adımlar atmamız gerektiğinie karar verdik. 2019- 2020 sezonu oynanmamış sayılacak, şampiyon ve düşen takımlar olmayacak."

TBF'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması ise şöyle

"Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.

Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.

Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir;

1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.

2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.

3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.

4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır. "