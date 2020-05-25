Tatar, Engelsiz Yürekleri kutladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen KKTC Engelliler Spor Federasyonu'nu ziyaret ederek tebrik etti

Başbakan Ersin Tatar ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen KKTC Engelliler Spor Federasyonu'nu ziyaret ederek tebrik etti.

Engelliler Spor Federasyonu lokalinde Başkan Ruhsar Vudalı ve takım oyuncularını ziyaret eden Tatar ve Dana, elde edilen başarıdan dolayı tebriklerini iletti. Federasyon Başkanı Ruhsar Vudalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ruhsar Vudalı’nın açıklaması şöyle:

“Engellenmeyi iliklerimize kadar hissettiğimiz zor aylar geçirdik.Pandemi günleri doğrularımı yanlışlarımı karıştırdı ve kabul et ya da etme “Evdekal sağlıklakal” düşün dedi.

52 gün kalbimin atma sebepleri annem ve babamla görüşemedim. 2 ay sonra Girne’den Lefkoşa’ya yalnızca Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın yurtdışından gelen 2 oyuncusu ve koçumuzla görüşebilmek için gittim. Çok sevdiklerimi artık bu hafta maskeli, siperli görüşelim diye arayacağım.

Bu sıkıntılı, belirsizlik günlerinin akışı 21 Mayıs akşam üzeri Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın süper lige çıkışının tescil edildiği haberi gelmesiyle büyük mutluluğa dönüştü. B başarımızı kendi aramızda kutlamak için oyuncularımız ve hocamızla buluştuk.

Başbakanımız Ersin Tatar ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana başarımızı tebrik için sürpriz ziyaretleriyle bizleri onure edip, bayram sevinci yaşattılar. Teşekkürler!”