Tadilat maç erteletti

Salonlarda yaşanan sıkıntılar sonrasında Spor Dairesi harekete geçerken, tadilat çalışması başlattı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanması planlanan KKTCBF Büyük Erkekler Ligindeki Girne Amerikan Üniversitesi – Koopspor maçı, tadilat çalışmaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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