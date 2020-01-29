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Tadilat maç erteletti

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Tadilat maç erteletti

Salonlarda yaşanan sıkıntılar sonrasında Spor Dairesi harekete geçerken, tadilat çalışması başlattı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanması planlanan KKTCBF Büyük Erkekler Ligindeki Girne Amerikan Üniversitesi – Koopspor maçı, tadilat çalışmaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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