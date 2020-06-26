Sütcü’nün temasları sürüyor

Yeni tüzüğün resmiyet kazanmasının ardından yeni bir döneme hazırlanan basketbolda, federasyonu başkanı Ahmet Sütcü, kulüpler ile temaslarını sürdürüyor

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü, kulüpler ile temaslarını sürdürüyor. Yeni tüzüğün resmiyet kazanmasının ardından yeni bir döneme hazırlanan basketbolda, kulüpleri dinlemek adına ziyaretlerde bulunan Ahmet Sütcü, Rauf Denktaş Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette Ahmet Sütcü ve ekibini kabul eden Rektör Dr. Hasan Bıçak’ın beraberinde Ender Denktaş Vangöl de yer aldı.

Kendilerini ile görüştükleri ve bu süreçte görüşlerini aktardıkları için RDÜ yönetimine teşekkürlerini sunan Sütcü, ilerleyen günlerde temaslarına devam edeceğini belirtti.