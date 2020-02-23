Sütçü’den, Çangar’a teşekkür plaketi

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ne konaklama sponsoru olan MC PalaceHotel’e federasyon tarafından teşekkür plaketi sunuldu. Türkiye’den gelen konuklar onuruna dün akşam düzenlenen akşam yemeğinde KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, teşekkür plaketini MC Palace Hotel Direktörü Ülkü Çangar’a sunarken, koyduğu değerli katkı nedeni ile de memnuniyetlerini dile getirdi.