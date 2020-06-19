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Sütcü ve ekibinin ziyaretleri sürüyor

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Sütcü ve ekibinin ziyaretleri sürüyor

Basketbol Federasyonu başkanı ve genel kurulda başkan adayı olacak olan Ahmet Sütcü ve yönetim kurulunda yer alacak olanlar, kulüplere ziyaretlerine devam ediyor.

Pandemi süreci sonrası basketbol kulüplerini ziyaretlerine devam eden Sütcü, kulüplerin bu dönemde oluşan sıkıntılarını ve geleceğe dönük planları dinliyor.

Bu bağlamda ilk olarak Lefke Avrupa Üniversitesi, sonrasında ise Koopspor yetkilileri ile görüşen Sütcü, Perşembe günü ise Akdeniz Spor Birliği yetkilileri ile görüştü.

Akdeniz Spor Kulübü başkanı Serhat Deniz ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu toplantıda Girne ekibinin bu süreçteki görüşlerini alan Sütcü, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Sütcü, ziyaretleri kapsamında Alsancak Belediyesi ve Uluslararası Kıbrıs Universitesi ile de temaslarda bulunacak.

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