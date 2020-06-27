banner411
banner69
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
228 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
21 0
 
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
447 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
84 0
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
86 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
106 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
155 0
banner460

Sütcü ve ekibi parkeye indi

banner27

Sütcü ve ekibi parkeye indi

Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütcü, ilerleyen günlerde tarihi açıklanacak Basketbol Federasyonu başkanlık seçimi öncesiekibi ile Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi.

Ahmet Sütcü adaylığını resmi olarak açıklamadan önce ekibinin büyük bir kısmı ile basketbol oynadı.Basketbol sporunun bütünleyici gücünün önemli olduğuna işaret eden Sütcü, güzel bir organizasyoniçinde ekip ile bir araya geldiklerini ve önümüzdeki dönem öncesi birlikteliklerini güçlendirdiklerinisöyledi.

Önümüzdeki hafta başında tüm kulüplere resmi şekilde seçim takviminin açıklanacağını söyleyen Sütcü, güzel bir dönemin camiayı beklediğini iletti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.