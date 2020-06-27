Sütcü ve ekibi parkeye indi

Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütcü, ilerleyen günlerde tarihi açıklanacak Basketbol Federasyonu başkanlık seçimi öncesiekibi ile Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi.

Ahmet Sütcü adaylığını resmi olarak açıklamadan önce ekibinin büyük bir kısmı ile basketbol oynadı.Basketbol sporunun bütünleyici gücünün önemli olduğuna işaret eden Sütcü, güzel bir organizasyoniçinde ekip ile bir araya geldiklerini ve önümüzdeki dönem öncesi birlikteliklerini güçlendirdiklerinisöyledi.

Önümüzdeki hafta başında tüm kulüplere resmi şekilde seçim takviminin açıklanacağını söyleyen Sütcü, güzel bir dönemin camiayı beklediğini iletti.