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Sütcü, Koopspor’u ziyaret etti

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Sütcü, Koopspor’u ziyaret etti

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü yeni dönemde çalışacağı ekini ile ziyaretlerine devam ediyor.

Sütcü ve ekibi dün Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret ettikten sonra bu sabah da Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman ve Koopspor Kulübü Başkanı Talat Yalkut ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Basketbol Federasyonu Başkanı, kulüplerin sorunlarını dinlemek ve beklentilerle ilgili görüş alma amacında olduklarını söyledi.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman ve Koopspor Kulübü Başkanı Talat Yalkut çeşitli konulardaki görüşlerini Sütcü ve arkadaşlarına iletti.

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