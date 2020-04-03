Sütçü: Karar üretmek için erkendir

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü,basketbol için yeni karar üretmenin erken olduğunu açıklarken, önceliğin salgının durması olduğunu belirtti

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü,Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle duran basketbol ligleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

BRT 1’de yayınlanan Spor Gündemi programına bağlanan bağlanan Ahmet Sütçü şu açıklamaları yaptı

“Basketbol için yeni bir karar üretebilmek için erkendir.Çünkü elimizde yeterli done, zaman ve bütçe bilgisi yoktur.

Bu süreci izlemek ve ülke şartlarına en uygununu uygulamak hedefimiz olacaktır. Alınacak kararı da camiamızla bir araya gelerek alacağız. Öncelikle salgın dursun, sonrası kolaydır. Sahaya çıkacak ortamımızın sağlanması lazımdır. Önümüzde çok alternatif vardır ancak hayata geçmesi için tüm şartların olgunlaşması gerekir. Takım koçlarının açıklamalarında da gördük, görüşleri ortaktır.

Şu anda basketbol liglerimizde forma giyen yabancı oyunculardan öğrenci statüsü haricindekilerin tümü adadadır.”