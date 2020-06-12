Sütçü ekibini belirledi

Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütçü, yeni dönemde de görevine devam edebilmek için başkanlığa aday olmaya hazırlanırken, ekibini de belirledi

Basketbol Federasyonu başkanı Ahmet Sütçü, yeni dönemde de görevine devam edebilmek için başkanlığa aday olacak. Basketbol liglerini şampiyonsuz tescil eden Ahmet Sütçü yönetimindeki Basketbol Federasyonunun Eylül ayında genel kurul gerçekleştirmesi bekleniyor.Bu nedenle çalışmalara başlayan mevcut başkan Ahmet Sütçü çalışma arkadaşlarını belirledi. Dün Lefkoşa’da biraraya gelen Ahmet Sütçü’nün yönetim listesinde, Alişan Şenol, Osman Emiroğlu, Osman Kartal, Tonguç Kotak, Nazım Serkan Burgul, Cafer Muhtaroğlu, Deniz Kalıbcıoğlu, Aysel Türkel, İbrahim Bay, Arkan Arşehit ve Gökhan Gazioğlu yer alıyorlar. Orhun Mevlit ve Ertuğ Nasıroğlu da Basketbol Federasyonubaşkanlığına aday olduklarını açıklamışlardı.